Орловчан встревожили пакет и коробка
20.12.2019
Сегодня около 00:50 сотрудники 1-й пожарно-спасательной части Орла выезжали на вызов в один из жилых домов по улице Горького. Причиной стали бесхозные пакет и коробка, обнаруженные в лифте.
Однако взрывоопасных предметов внутри них не оказалось.
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