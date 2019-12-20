Орловчан встревожили пакет и коробка

Сегодня около 00:50 сотрудники 1-й пожарно-спасательной части Орла выезжали на вызов в один из жилых домов по улице Горького. Причиной стали бесхозные пакет и коробка, обнаруженные в лифте.

Однако взрывоопасных предметов внутри них не оказалось.