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Орел20.12.2019 Пятница 16:02
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Орловчан встревожили пакет и коробка

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20.12.2019

Сегодня около 00:50 сотрудники 1-й пожарно-спасательной части Орла выезжали на вызов в один из жилых домов по улице Горького. Причиной стали бесхозные пакет и коробка, обнаруженные в лифте.

Однако взрывоопасных предметов внутри них не оказалось.

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