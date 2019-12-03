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Орел03.12.2019 Вторник 16:48
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Орловчан поздравит с Новым годом Соловей-разбойник

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03.12.2019

Именно этот фольклорный персонаж станет главным новогодним героем в Орловской области. Официальный региональный символ праздника представили в областной администрации.

В Орле приготовления к Новому году уже идут полным ходом. Ёлки установлены перед зданиями театра «Свободное пространство» и Орловского городского центра культуры.

На площади Ленина размещены «домики»-павильоны для проведения новогодней ярмарки. Также здесь зальют каток (как обычно) и установят карусель (впервые). Что касается главной новогодней ёлки, которая «пропишется» перед театром имени Тургенева, в этом году она будет новой. Обновят и новогоднюю подсветку на деревьях по улице Ленина.

В этом году новогоднюю площадку впервые оборудуют в Зареченском микрорайоне на улице Алроса.

В целом с 21 декабря по 13 января в городе пройдут 75 официальных новогодних мероприятий.

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