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Орловчан научили любить гонки с препятствиями

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17.12.2019

В Бизнес-центре ТМК «ГРИНН» состоялся круглый стол «Спорт и туризм. Перспективы и направления развития». Мероприятие проводилось при поддержке команды проекта «Тропа героев» и центра «Мой бизнес».

Основными темами стали гонки с препятствиями как спортивное и туристическое направление, развитие забегов с препятствиями в России, варианты развития и масштабирования проекта, дальнейшие перспективы.

В рамках деловой программы выступили профессионалы всероссийского уровня. Президент Федерации спортивных забегов с препятствиями Александр Миронов рассказал о проделанной работе и ближайших планах. Президент регионального отделения Федерации спортивных забегов с препятствиями в Московской области Елена Силиванова затронула тему освещения таких турниров в СМИ. Вице-президент подмосковного отделения Павел Корпачёв рассказал о том, как полюбить этот вид спорта, а также отметил основные плюсы и минусы возможного участия в подобных мероприятиях.

Руководитель орловского проекта «Тропа Героев» Сергей Почтарёв рассказал о забегах с препятствиями и сопутствующих мероприятиях как о составляющей корпоративного отдыха.

В завершение деловой программы руководитель Центра кластерного развития Сергей Невструев выступил с докладом о современных трендах событийных мероприятий как способе развития туризма.

После окончания встречи организаторы и эксперты совершили выезд на территорию реализации проекта «Тропа Героев».

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