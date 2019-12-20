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Орел20.12.2019 Пятница 14:31
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Орёл частично расплатится за школьные обеды ещё до Нового года

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20.12.2019

Администрация Орла до 1 января заплатит за поставки питания для детсадов и школ 70 миллионов рублей. Остальную часть долга (более 100 миллионов рублей) выплатят в следующем году.

Об этом сообщил глава администрации города Александр Муромский.

Ранее стало известно, что данная задолженность стала причиной для возбуждения уголовных дел.

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