Орёл частично расплатится за школьные обеды ещё до Нового года
20.12.2019
Администрация Орла до 1 января заплатит за поставки питания для детсадов и школ 70 миллионов рублей. Остальную часть долга (более 100 миллионов рублей) выплатят в следующем году.
Об этом сообщил глава администрации города Александр Муромский.
Ранее стало известно, что данная задолженность стала причиной для возбуждения уголовных дел.
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