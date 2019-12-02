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ОНФ попросил Следственный комитет провести проверку по щекотливому вопросу

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29.11.2019

В Орле дом сначала признали аварийным, а потом исключили из перечня.

Проблемное здание № 7 находится на Коллективной улице. Оно построено ещё в 1947 году.

Дом попал в «аварийный» список в 2011, однако после 2012 года его исключили из перечня и поставили в очередь на капитальный ремонт. В 2017 здание начали ремонтировать. Подрядчик не завершил работы и ушёл с объекта. Впоследствии, после значительного перерыва, капремонт возобновился.

Однако жильцы считают, что приводить в порядок их дом не имеет смысла — стены и фундамент находятся в плачевном состоянии. Единственный реальный путь решения проблемы — это расселение. В связи с данной ситуацией, орловчане обратились в «Народный фронт».

ОНФ официально попросил Следственный комитет разобраться в данной ситуации, и, в частности, оценить правильность всех действий Регионального фонда капитального ремонта.

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