Около тысячи орловчан рассказали о своём отношении к переименованию Свердловского района

С предложением переименовать Свердловский район в Вознесенский выступил схиархимандрит Илий (Алексей Ноздрин) — уроженец и почётный житель Орловщины, духовник братии Оптиной пустыни, личный духовник патриарха Кирилла. В Орловском региональном отделении Всемирного русского народного собора (общественной организации, действующей под эгидой РПЦ) сообщили, что в ближайшее время в муниципальном образовании будет проведён социологический опрос, который позволит узнать отношение его жителей к данной инициативе.

Тем временем интернет-опрос на данную тему уже завершился на «Первом Областном портале новостей» и в группе телеканала «Первый Областной» «Вконтакте». В нём приняли участие 1022 пользователя.

Однозначно поддержали переименование 40% опрошенных. Ещё 12% считают, что инициатива имеет смысл, однако сначала область должна решить более насущные вопросы. 46% респондентов высказались против переименования.

Остальные опрошенные выбрали другие варианты.