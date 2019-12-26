Объявлен аукцион на разработку проекта футбольного манежа на стадионе Ленина
26.12.2019
Стартовая (максимальная) цена контракта — 18 миллионов рублей. За эти или меньшие деньги победитель аукциона должен будет разработать проектно-сметную документацию крытого футбольного манежа — проектную (до 15 мая) и рабочую (до 31 июля).
Заявка размещена на официальном сайте госзакупок.
Предполагаемая стоимость самого объекта — 450 миллионов рублей.
Короткая ссылка obl1.ru/~/59245
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