Общедоступные онлайн-трансляции с моста «Дружбы» могут возобновить

Такое поручение дал глава администрации Орла Александр Муромский.

Сейчас компания-подрядчик, согласно условиям контракта, выводит «картинку» с камер на мониторы, однако доступ к трансляции есть только у ограниченного круга лиц. Это связано с техническими проблемами.

Между тем, при предыдущем подрядчике (ООО «РГС»), который, правда, не справился со своей основной задачей (ремонтом объекта), следить за прямой онлайн-трансляцией с моста мог любой желающий.