Общедоступные онлайн-трансляции с моста «Дружбы» могут возобновить
24.12.2019
Такое поручение дал глава администрации Орла Александр Муромский.
Сейчас компания-подрядчик, согласно условиям контракта, выводит «картинку» с камер на мониторы, однако доступ к трансляции есть только у ограниченного круга лиц. Это связано с техническими проблемами.
Между тем, при предыдущем подрядчике (ООО «РГС»), который, правда, не справился со своей основной задачей (ремонтом объекта), следить за прямой онлайн-трансляцией с моста мог любой желающий.
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