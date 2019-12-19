Облсовет снял с Клычкова часть полномочий
19.12.2019
Сегодня региональный парламент утвердил закон, который перекладывает полномочия по назначению и увольнению руководителей областных государственных предприятий и бюджетных учреждений с губернатора на руководителей профильных департаментов.
Например, назначать директоров общеобразовательных учреждений теперь будет глава департамента образования, главных врачей медицинских учреждений — глава департамента здравоохранения и так далее.
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