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Облсовет снял с Клычкова часть полномочий

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19.12.2019

Сегодня региональный парламент утвердил закон, который перекладывает полномочия по назначению и увольнению руководителей областных государственных предприятий и бюджетных учреждений с губернатора на руководителей профильных департаментов.

Например, назначать директоров общеобразовательных учреждений теперь будет глава департамента образования, главных врачей медицинских учреждений — глава департамента здравоохранения и так далее.

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