Облсовет снял с Клычкова часть полномочий

Сегодня региональный парламент утвердил закон, который перекладывает полномочия по назначению и увольнению руководителей областных государственных предприятий и бюджетных учреждений с губернатора на руководителей профильных департаментов.

Например, назначать директоров общеобразовательных учреждений теперь будет глава департамента образования, главных врачей медицинских учреждений — глава департамента здравоохранения и так далее.