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Облсовет окончательно принял бюджет Орловщины на будущий год

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29.11.2019

Документ одобрили 39 депутатов, 10 «народных избранников» проголосовали против.

Бюджет запланирован с нулевым дефицитом. Расходная часть равна доходной части. Планируется, что область получит и потратит 36 миллиардов 344 миллиона рублей.

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