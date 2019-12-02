Облсовет окончательно принял бюджет Орловщины на будущий год
29.11.2019
Документ одобрили 39 депутатов, 10 «народных избранников» проголосовали против.
Бюджет запланирован с нулевым дефицитом. Расходная часть равна доходной части. Планируется, что область получит и потратит 36 миллиардов 344 миллиона рублей.
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