Областной суд отклонил часть положений «мусорной схемы»

Речь идёт о территориальной схеме по обращению с отходами.

Рассмотрение административного дела велось в Орловском областном суде. Иск к профильному региональному департаменту подали компании «ЭкоСити» и «Экоград».

Схема в целом признана соответствующей необходимым требованиям, однако некоторые её положения объявлены недействующими. В том числе — показатель средней расчётной плотности ТКО, общее расчётное количество твёрдых коммунальных отходов, таблицы, отображающие количество образуемых ТКО.

Судебное решение может быть оспорено в течение одного месяца.