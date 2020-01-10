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Областной суд отклонил часть положений «мусорной схемы»

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10.01.2020

Речь идёт о территориальной схеме по обращению с отходами.

Рассмотрение административного дела велось в Орловском областном суде. Иск к профильному региональному департаменту подали компании «ЭкоСити» и «Экоград».

Схема в целом признана соответствующей необходимым требованиям, однако некоторые её положения объявлены недействующими. В том числе — показатель средней расчётной плотности ТКО, общее расчётное количество твёрдых коммунальных отходов, таблицы, отображающие количество образуемых ТКО.

Судебное решение может быть оспорено в течение одного месяца.

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