Областной суд отклонил часть положений «мусорной схемы»
10.01.2020
Речь идёт о территориальной схеме по обращению с отходами.
Рассмотрение административного дела велось в Орловском областном суде. Иск к профильному региональному департаменту подали компании «ЭкоСити» и «Экоград».
Схема в целом признана соответствующей необходимым требованиям, однако некоторые её положения объявлены недействующими. В том числе — показатель средней расчётной плотности ТКО, общее расчётное количество твёрдых коммунальных отходов, таблицы, отображающие количество образуемых ТКО.
Судебное решение может быть оспорено в течение одного месяца.
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