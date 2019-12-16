Областной суд не дал осуждённому за коррупцию выйти по УДО

Ходатайство об условно-досрочном освобождении мужчины, отбывающего наказание в орловской колонии-поселении, удовлетворил районный суд. Однако вышестоящая инстанция с ним не согласилась.

Осуждённый попал в места лишения свободы в связи с коррупционными преступлениями, которые совершались в Карелии при исполнении муниципальных контрактов. Сам он выступал со стороны подрядчика.

Было установлено три эпизода передачи «вознаграждений» (от 300 до 770 тысяч рублей) госслужащему, от которого зависела приёмка работ. В итоге мужчине дали 8 с половиной лет, а также оштрафовали на 5 миллионов рублей.

Как выяснили в Областном суде, осуждённый начал проявлять активное стремление к исправлению лишь в период, который непосредственно предшествовал наступлению право на УДО. Кроме того, он выплатил лишь 1% от суммы штрафа, но при этом тратил на покупку нужных ему товаров значительные средства.