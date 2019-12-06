Областной бюджет стал активнее поддерживать муниципалов
06.12.2019
Об этом в интервью порталу News.ru рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
По его словам, с 2017 года, когда Клычков вступил в должность, объём финансовой поддержки органов местного самоуправления вырос на 30%.
В частности, до этого бюджет Орла получал из областной казны десятки миллионов рублей, теперь же речь идёт о сотнях миллионов.
Также губернатор отметил достоинства проекта бюджета Орловской области на 2020 год. Клычков подчеркнул, что властям удалось увеличить доходную часть на 24% и снизить расходную часть на столько же.
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