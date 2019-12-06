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Орел06.12.2019 Пятница 17:18
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Областной бюджет стал активнее поддерживать муниципалов

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06.12.2019

Об этом в интервью порталу News.ru рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По его словам, с 2017 года, когда Клычков вступил в должность, объём финансовой поддержки органов местного самоуправления вырос на 30%.

В частности, до этого бюджет Орла получал из областной казны десятки миллионов рублей, теперь же речь идёт о сотнях миллионов.

Также губернатор отметил достоинства проекта бюджета Орловской области на 2020 год. Клычков подчеркнул, что властям удалось увеличить доходную часть на 24% и снизить расходную часть на столько же.

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