Область поможет Орлу расплатиться за школьные обеды

Областной Совет народных депутатов внёс последние поправки в бюджет текущего года. Это случилось на сессии накануне.

Орлу выделили 106,3 миллиона рублей безвозмездных поступлений, другим муниципальным образованиям — в общей сложности, 9 миллионов.

Часть этих средств направят на выплату заработной платы работникам учреждений дополнительного образования (43 миллиона) и культуры (32 миллиона).

Кроме того, деньги помогут частично решить проблему выплаты долгов за поставки питания в детсады и школы Орла. Спикер облсовета Леонид Музалевский отметил: «Полностью мы проблему сейчас не решим, но по итогам 1 квартала 2020 года будем стремиться закрыть данный вопрос. Это, конечно, полномочия города Орла, но в том числе, и бюджета Орловской области».