Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел20.12.2019 Пятница 11:28
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Область поможет Орлу расплатиться за школьные обеды

Область поможет Орлу расплатиться за школьные обеды

Версия для печати

20.12.2019

Областной Совет народных депутатов внёс последние поправки в бюджет текущего года. Это случилось на сессии накануне.

Орлу выделили 106,3 миллиона рублей безвозмездных поступлений, другим муниципальным образованиям — в общей сложности, 9 миллионов.

Часть этих средств направят на выплату заработной платы работникам учреждений дополнительного образования (43 миллиона) и культуры (32 миллиона).

Кроме того, деньги помогут частично решить проблему выплаты долгов за поставки питания в детсады и школы Орла. Спикер облсовета Леонид Музалевский отметил: «Полностью мы проблему сейчас не решим, но по итогам 1 квартала 2020 года будем стремиться закрыть данный вопрос. Это, конечно, полномочия города Орла, но в том числе, и бюджета Орловской области».

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/59127

Добавил новость: 

Другие новости раздела

20.12.2019

Суд вынес приговор стрелку с «Трансмаша»

5
19.12.2019

Горсовет Орла одобрил бюджет на будущий год

5
19.12.2019

Путин может сделать орловскую разведчицу героем России

19.12.2019

«Первый Областной» покажет фильм «Успех твой!» о предпринимателе и бизнес-тренере Романе Василенко 5, 10, 17 и 24 декабря в 20:30

1
19.12.2019

Роскомнадзор напоминает о требованиях законодательства

$ USD62.5283(-0.05)20.12
€ EUR69.5877(-0.1)20.12

Наш опрос

В Орле полным ходом идёт установка новогодних ёлок. А какую ёлку Вы поставите у себя дома на новый год?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online