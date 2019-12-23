Новогодние торжества в Орле открыли Дед Мороз и Соловей-разбойник
23.12.2019
21 декабря в Орле официально стартовал новогодний проект «Сказки на Девяти Дубах». Как и обещали организаторы, всё началось с праздничного шествия по улице Ленина.
Затем на площади Ленина состоялось театрализованное представление. Его сюжетом стало противостояние сил «добра» (в лице Деда Мороза) и сил «зла» (в лице Соловья-разбойника, который в этом году избран региональным символом новогодних праздников).
В заключительной части торжеств представление переместилось в городской парк, где на время праздничных выходных оборудовали резиденцию Соловья-разбойника.
После этого орловчане увидели фейерверк.
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
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