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  3. Новогодние торжества в Орле открыли Дед Мороз и Соловей-разбойник

Новогодние торжества в Орле открыли Дед Мороз и Соловей-разбойник

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23.12.2019

21 декабря в Орле официально стартовал новогодний проект «Сказки на Девяти Дубах». Как и обещали организаторы, всё началось с праздничного шествия по улице Ленина.

Затем на площади Ленина состоялось театрализованное представление. Его сюжетом стало противостояние сил «добра» (в лице Деда Мороза) и сил «зла» (в лице Соловья-разбойника, который в этом году избран региональным символом новогодних праздников).

В заключительной части торжеств представление переместилось в городской парк, где на время праздничных выходных оборудовали резиденцию Соловья-разбойника.

После этого орловчане увидели фейерверк.

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Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

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