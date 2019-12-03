Новая двухполосная объездная дорога открыта в Орловской области
03.12.2019
Это участок трассы Р-120 («Орёл — граница с республикой Белоруссия»), который идёт в обход посёлка Нарышкино.
Движение на новой дороге запустили сегодня. Об этом сообщает «Управление автодороги Москва — Харьков» Росавтодора.
Длина объездной — 13 километров, ширина каждой полосы — 3 метра 75 сантиметров. На трассе есть 12 остановочных павильонов, а также шумозащитные экраны.
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