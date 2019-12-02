Нетрезвый орловчанин выехал на «встречку»

ДТП случилось 1 декабря в 14 часов в Ливенском районе.

Орловчанин, управляя автомобилем ВАЗ 21144, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем SSANG YONG. Как сообщает Управление ГИБДД, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате столкновения пострадал 77-летний пассажир иностранной машины. Врачи назначили ему амбулаторное лечение.