Нетрезвый орловчанин выехал на «встречку»
02.12.2019
ДТП случилось 1 декабря в 14 часов в Ливенском районе.
Орловчанин, управляя автомобилем ВАЗ 21144, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем SSANG YONG. Как сообщает Управление ГИБДД, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате столкновения пострадал 77-летний пассажир иностранной машины. Врачи назначили ему амбулаторное лечение.
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