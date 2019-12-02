Не все орловчане одобряют субботники

Опрос на данную тему проходил на «Первом областном портале новостей». В нём приняли участие 109 пользователей.

Оказалось, что мнения жителей региона по данному вопросу существенно различаются. 43% согласились с тем, что субботники являются хорошей традицией, которая помогает людям объединиться, бескорыстно занимаясь хорошим делом, а городу стать чище.

Однако почти столько же (40%) считают данное мероприятие устаревшим пережитком советской эпохи. По их мнению, убирать улицы должны не добровольцы (два раза в год), а только профессионалы, за достойную зарплату и каждый день.

Ещё 10% считают, что практического смысла в субботниках не так много, однако акция имеет ценность из-за позитивной атмосферы. 6% выбрали другие варианты ответа.