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Орел09.12.2019 Понедельник 12:14
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Назначена дата судебного разбирательства между департаментом строительства и ТПП Орла

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09.12.2019

Предварительное заседание Арбитражного суда состоится 26 декабря.

МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие Орла» просит взыскать с регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ и дорожного хозяйства примерно 98 миллионов рублей убытков.

Иск подан 6 сентября.

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