Назначена дата судебного разбирательства между департаментом строительства и ТПП Орла
09.12.2019
Предварительное заседание Арбитражного суда состоится 26 декабря.
МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие Орла» просит взыскать с регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ и дорожного хозяйства примерно 98 миллионов рублей убытков.
Иск подан 6 сентября.
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