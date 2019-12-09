Назначена дата судебного разбирательства между департаментом строительства и ТПП Орла

Предварительное заседание Арбитражного суда состоится 26 декабря.

МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие Орла» просит взыскать с регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ и дорожного хозяйства примерно 98 миллионов рублей убытков.

Иск подан 6 сентября.