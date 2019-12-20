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Орел20.12.2019 Пятница 12:59
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Налоговики призвали орловчан «выйти из тени»

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20.12.2019

Управление ФНС России по Орловской области призвало жителей региона, которые никогда не получали уведомления об уплате налога на имущество, самостоятельно сообщить в налоговую инспекцию о наличии такого имущества. Сделать это нужно до 31 декабря.

Чтобы сообщить об имуществе, можно лично прийти в инспекцию по месту своего жительства или посетить «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном портале ФНС и заполнить соответствующую форму.

Непредставление или несвоевременное представление сообщения карается штрафом в размере двадцати процентов от неуплаченной суммы налога, а также начислением налога за три предыдущих года.

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