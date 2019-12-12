«Надежду» обвинили в антисанитарии
12.12.2019
Приют для бездомных собак «Надежда» стал темой для обсуждения на профильном комитете Орловского областного Совета народных депутатов.
Как сообщил один из депутатов, местные жители жалуются на антисанитарную обстановку, сложившуюся в связи с существованием данного приюта. Также стало известно, что «подопечные» собаки привлекают беспризорных «друзей человека» к месту расположения «Надежды», а их скопление, в свою очередь, как минимум нервирует некоторых орловчан.
Кроме того, представитель областного управления ветеринарии рассказал, что существование приюта юридически не оформлено надлежащим официальным образом.
В то же время некоторые «народные избранники» отметили, что ликвидация приюта не будет правильным решением — в результате собаки останутся на улице и пополнят число бездомных. В итоге члены комитета решили объединить свои предложения по теме, передать их на рассмотрение юристам, а затем обсудить с управлением ветеринарии возможные пути выхода из ситуации.