«Надежду» обвинили в антисанитарии

Приют для бездомных собак «Надежда» стал темой для обсуждения на профильном комитете Орловского областного Совета народных депутатов.

Как сообщил один из депутатов, местные жители жалуются на антисанитарную обстановку, сложившуюся в связи с существованием данного приюта. Также стало известно, что «подопечные» собаки привлекают беспризорных «друзей человека» к месту расположения «Надежды», а их скопление, в свою очередь, как минимум нервирует некоторых орловчан.

Кроме того, представитель областного управления ветеринарии рассказал, что существование приюта юридически не оформлено надлежащим официальным образом.

В то же время некоторые «народные избранники» отметили, что ликвидация приюта не будет правильным решением — в результате собаки останутся на улице и пополнят число бездомных. В итоге члены комитета решили объединить свои предложения по теме, передать их на рассмотрение юристам, а затем обсудить с управлением ветеринарии возможные пути выхода из ситуации.