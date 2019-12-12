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«Надежду» обвинили в антисанитарии

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12.12.2019

Приют для бездомных собак «Надежда» стал темой для обсуждения на профильном комитете Орловского областного Совета народных депутатов.

Как сообщил один из депутатов, местные жители жалуются на антисанитарную обстановку, сложившуюся в связи с существованием данного приюта. Также стало известно, что «подопечные» собаки привлекают беспризорных «друзей человека» к месту расположения «Надежды», а их скопление, в свою очередь, как минимум нервирует некоторых орловчан.

Кроме того, представитель областного управления ветеринарии рассказал, что существование приюта юридически не оформлено надлежащим официальным образом.

В то же время некоторые «народные избранники» отметили, что ликвидация приюта не будет правильным решением — в результате собаки останутся на улице и пополнят число бездомных. В итоге члены комитета решили объединить свои предложения по теме, передать их на рассмотрение юристам, а затем обсудить с управлением ветеринарии возможные пути выхода из ситуации.

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