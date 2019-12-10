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Над орловским домом-интернатом нависла угроза закрытия

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10.12.2019

На сегодняшнем заседании профильного комитета облсовета стало известно о возможном закрытии «Нижне-Жёрновского дома-интерната малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов». Учреждение находится в Верховском районе.

Основная причина запланированного закрытия — отсутствие необходимых кадров. С 1 января будущего года в подобных учреждениях должны работать сотрудники с высшим профильным образованием.

По итогам обсуждения депутаты решили официально обратиться в областной департамент социальной защиты с просьбой о принятии всех возможных мер для сохранения данного дома-интерната.

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