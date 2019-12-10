Над орловским домом-интернатом нависла угроза закрытия
10.12.2019
На сегодняшнем заседании профильного комитета облсовета стало известно о возможном закрытии «Нижне-Жёрновского дома-интерната малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов». Учреждение находится в Верховском районе.
Основная причина запланированного закрытия — отсутствие необходимых кадров. С 1 января будущего года в подобных учреждениях должны работать сотрудники с высшим профильным образованием.
По итогам обсуждения депутаты решили официально обратиться в областной департамент социальной защиты с просьбой о принятии всех возможных мер для сохранения данного дома-интерната.
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