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Орел10.01.2020 Пятница 18:01
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  3. Над орловчанами решили не ставить эксперименты

Над орловчанами решили не ставить эксперименты

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10.01.2020

Орловская область не вошла в число 19 регионов России, присоединившихся к проекту по введению налогового режима для самозанятых граждан.

Ранее (с 2019 года) проект опробовали в четырёх регионах — Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Теперь этот список пополнили: Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа и Республика Башкортостан.

Налог на профессиональный доход вводится для физлиц и ИП, которые работают самостоятельно и не имеют нанятых работников с трудовыми договорами, при этом зарабатывая в год до 2,4 миллионов рублей. Взимаются 4% от доходов с физлиц, 6% — с ИП и юрлиц.

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