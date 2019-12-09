На выставке «найдёнышей» удалось пристроить 3 собаки и 22 кошки
09.12.2019
Благотворительный праздник «Счастье рядом» (выставка-пристройство бездомных животных) прошёл в Орле 8 декабря. В качестве экспонатов в нём участвовали около 100 собак и кошек разного возраста. Все животные были привиты, взрослые особи — стерилизованы.
Также в ходе мероприятия удалось собрать 28 тысяч 220 рублей пожертвований. Средства распределят между несколькими группами помощи животным.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58896
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