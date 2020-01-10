На следующей неделе в Орловской области откроют ещё один музей
10.01.2020
15 января в Орловском районе в посёлке Стрелецкий состоится торжественное открытие музея русской гармоники. Событие приурочат к 45-летию районной Детской школы искусств и Году народного творчества.
Экспонаты для музея (разновидности гармоней, баянов и аккордеонов) подарил заслуженный артист России, руководитель Орловского центра русской гармоники Геннадий Калмыков.
В церемонии открытия музея примет участие заслуженный деятель искусств России, композитор Евгений Дербенко, а также другие известные исполнители.
Праздничный концерт завершит выступление Стрелецкого русского народного хора.
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