Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел10.01.2020 Пятница 18:01
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. На следующей неделе в Орловской области откроют ещё один музей

На следующей неделе в Орловской области откроют ещё один музей

Версия для печати

10.01.2020

15 января в Орловском районе в посёлке Стрелецкий состоится торжественное открытие музея русской гармоники. Событие приурочат к 45-летию районной Детской школы искусств и Году народного творчества.

Экспонаты для музея (разновидности гармоней, баянов и аккордеонов) подарил заслуженный артист России, руководитель Орловского центра русской гармоники Геннадий Калмыков.

В церемонии открытия музея примет участие заслуженный деятель искусств России, композитор Евгений Дербенко, а также другие известные исполнители.

Праздничный концерт завершит выступление Стрелецкого русского народного хора.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/59332

Добавил новость: 

Другие новости раздела

10.01.2020

Орловчане не хотят расставаться с новогодним настроением

10.01.2020

Стартовал процесс по делу Козина и Клёнышева

10.01.2020

В Орловской области изъяли около 100 граммов героина

10.01.2020

Областной суд отклонил часть положений «мусорной схемы»

10.01.2020

Решать проблемы «обманутых дольщиков» вместо Николая Злобина будет Денис Блохин

$ USD61.2632(+0.03)11.01
€ EUR68.045(-0.01)11.01

Наш опрос

Какой из январских праздников важнее?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online