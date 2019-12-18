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Орел18.12.2019 Среда 16:51
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  3. На подключение домов к газу в Орле уйдёт до трёх суток

На подключение домов к газу в Орле уйдёт до трёх суток

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18.12.2019

По последним данным, от «голубого топлива» частично отключили уже 32 дома. Ранее сообщалось о 13 адресах.

Отключения произошли во всех районах города. Дома обслуживает «Вентиляционно-газовая служба».

Причиной стало внеочередное обследование газового оборудования. Жильцы всех 32 домов пожаловались на запах газа.

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