На подключение домов к газу в Орле уйдёт до трёх суток
18.12.2019
По последним данным, от «голубого топлива» частично отключили уже 32 дома. Ранее сообщалось о 13 адресах.
Отключения произошли во всех районах города. Дома обслуживает «Вентиляционно-газовая служба».
Причиной стало внеочередное обследование газового оборудования. Жильцы всех 32 домов пожаловались на запах газа.
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