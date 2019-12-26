На Орловщине нейтрализовали 72 килограмма радужной форели

Управление Россельхознадзора в рамках специальных предновогодних проверок выявило факт реализации радужной форели и красной икры без необходимых документов.

Индивидуальный предприниматель торговал продукцией из автомобиля. Выяснилось, что форель изготовили в Карелии и отправили в Петербург. В Орловскую область она официально не поставлялась.

На банках с икрой отсутствовали сведения о производителе, сроки годности и условия хранения.

В итоге Россельхознадзор изъял и уничтожил 72 килограмма 200 граммов форели и 4 банки икры по 500 граммов каждая.