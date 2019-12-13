На федеральном телеканале выйдет «орловский» выпуск бьюти-шоу

Съёмки программы «Рогов в городе» проходили в Орле 12 и 13 ноября. В областной центр приехал главный стилист федерального телеканала СТС Александр Рогов. По сценарию программы, он должен был «преобразить» жительницу Орла — женщину средних лет.

Программа выйдет в эфир СТС 15 декабря в 09:30.