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Орел13.12.2019 Пятница 13:44
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  3. На федеральном телеканале выйдет «орловский» выпуск бьюти-шоу

На федеральном телеканале выйдет «орловский» выпуск бьюти-шоу

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13.12.2019

Съёмки программы «Рогов в городе» проходили в Орле 12 и 13 ноября. В областной центр приехал главный стилист федерального телеканала СТС Александр Рогов. По сценарию программы, он должен был «преобразить» жительницу Орла — женщину средних лет.

Программа выйдет в эфир СТС 15 декабря в 09:30.

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