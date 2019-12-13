На федеральном телеканале выйдет «орловский» выпуск бьюти-шоу
13.12.2019
Съёмки программы «Рогов в городе» проходили в Орле 12 и 13 ноября. В областной центр приехал главный стилист федерального телеканала СТС Александр Рогов. По сценарию программы, он должен был «преобразить» жительницу Орла — женщину средних лет.
Программа выйдет в эфир СТС 15 декабря в 09:30.
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