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Орел17.12.2019 Вторник 12:17
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Мэрия Орла сообщила свежие новости об аварии на газопроводе

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17.12.2019

По данной причине в областном центре без «голубого топлива» остаются 238 абонентов в 13 многоквартирных домах.

Специалисты определяют место утечки газа.

В Заводском районе есть проблемы в 9 домах (Комсомольская, 25, 253, 322, 334, 392, Черкасская, 75, Гагарина, 22, Кромская, 9, переулок Карачевский, 23), в Железнодорожном — в трёх (1-я Курская, 1, Новосильская, 1, Московская, 78), в Северном — в одном доме (Маринченко, 8).

Дом по Комсомольской, 253, обслуживает АО «Газпром газораспределение Орел, все остальные здания «опекает» ООО «Вентиляционно-газовая служба».

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Короткая ссылка obl1.ru/~/59053

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