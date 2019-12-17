Мэрия Орла сообщила свежие новости об аварии на газопроводе
17.12.2019
По данной причине в областном центре без «голубого топлива» остаются 238 абонентов в 13 многоквартирных домах.
Специалисты определяют место утечки газа.
В Заводском районе есть проблемы в 9 домах (Комсомольская, 25, 253, 322, 334, 392, Черкасская, 75, Гагарина, 22, Кромская, 9, переулок Карачевский, 23), в Железнодорожном — в трёх (1-я Курская, 1, Новосильская, 1, Московская, 78), в Северном — в одном доме (Маринченко, 8).
Дом по Комсомольской, 253, обслуживает АО «Газпром газораспределение Орел, все остальные здания «опекает» ООО «Вентиляционно-газовая служба».
Короткая ссылка obl1.ru/~/59053
Другие новости раздела
17.12.2019
«Первый Областной» покажет фильм «Успех твой!» о предпринимателе и бизнес-тренере Романе Василенко 5, 10, 17 и 24 декабря в 20:30
17.12.2019
В Орёл прибыли представители «Росатома»
$ USD62.7686(+0.21)17.12
€ EUR69.9431(+0.08)17.12
Наш опрос
В Орле полным ходом идёт установка новогодних ёлок. А какую ёлку Вы поставите у себя дома на новый год?