Мэрия Орла не пошла на поводу у водителей-забастовщиков
03.12.2019
Информация о том, что водители автобусных маршрутов № 1, 22 и 59, объявили забастовку, появилась в социальных сетях. По предварительной информации, причиной стал ввод нового временного маршрута.
Как сообщил сегодня замлглавы администрации Орла Евгений Гришин, в отношении перевозчиков, которые обслуживают данные направления (это два ИП), проводится проверка. Мэрия выяснила, что водители действительно не вышли на свои маршруты. В проверке примут участие и правоохранительные органы.
По её итогам будет принято решение — вплоть до расторжения соответствующих муниципальных контрактов и внесения данных ИП в реестр недобросовестных поставщиков.
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