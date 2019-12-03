Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел03.12.2019 Вторник 16:47
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Мэрия Орла не пошла на поводу у водителей-забастовщиков

Мэрия Орла не пошла на поводу у водителей-забастовщиков

Версия для печати

03.12.2019

Информация о том, что водители автобусных маршрутов № 1, 22 и 59, объявили забастовку, появилась в социальных сетях. По предварительной информации, причиной стал ввод нового временного маршрута.

Как сообщил сегодня замлглавы администрации Орла Евгений Гришин, в отношении перевозчиков, которые обслуживают данные направления (это два ИП), проводится проверка. Мэрия выяснила, что водители действительно не вышли на свои маршруты. В проверке примут участие и правоохранительные органы.

По её итогам будет принято решение — вплоть до расторжения соответствующих муниципальных контрактов и внесения данных ИП в реестр недобросовестных поставщиков.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58777

Добавил новость: 

Другие новости раздела

03.12.2019

В Орле оборудуют ещё один остановочный павильон

03.12.2019

В Орле начали искать подрядчиков для 11 объектов дорожного ремонта

03.12.2019

Новая двухполосная объездная дорога открыта в Орловской области

03.12.2019

В Орле могут досрочно открыть Детский парк

03.12.2019

Орловчанам предложат выбрать 2 из 19

$ USD64.1401(-0.27)04.12
€ EUR71.0608(+0.09)04.12

Наш опрос

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) предложил переменовать Свердловский район в Вознесенский. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online