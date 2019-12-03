Мэрия Орла не пошла на поводу у водителей-забастовщиков

Информация о том, что водители автобусных маршрутов № 1, 22 и 59, объявили забастовку, появилась в социальных сетях. По предварительной информации, причиной стал ввод нового временного маршрута.

Как сообщил сегодня замлглавы администрации Орла Евгений Гришин, в отношении перевозчиков, которые обслуживают данные направления (это два ИП), проводится проверка. Мэрия выяснила, что водители действительно не вышли на свои маршруты. В проверке примут участие и правоохранительные органы.

По её итогам будет принято решение — вплоть до расторжения соответствующих муниципальных контрактов и внесения данных ИП в реестр недобросовестных поставщиков.