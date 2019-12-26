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Орел26.12.2019 Четверг 12:12
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  3. Лучшее «селфи» с Соловьём-разбойником отметят наградой

Лучшее «селфи» с Соловьём-разбойником отметят наградой

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26.12.2019

Чтобы участвовать в конкурсе, который проводит администрация Орла, нужно сделать совместную фотографию с региональным символом новогодних праздников и опубликовать её в социальных сетях, указав специальный хештег #СоловейПатиОрел.

Ближайшая возможность встретиться с Соловьём-разбойником предоставится орловчанам 28 декабря в 11 часов на площадке перед зданием МФЦ (улица Ленина, 1) в ходе новогодней интермедии «Новый год со свистом».

Автора лучшей фотографии назовут и наградят 11 января в 12 часов на Аллее славы в ходе интерактивной программы «Город сказок».

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/59244

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