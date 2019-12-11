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Орел11.12.2019 Среда 16:09
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  3. КСП Орла проверит энергосервисный контракт на эффективность

КСП Орла проверит энергосервисный контракт на эффективность

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11.12.2019

Речь идёт о соглашении, заключённом между городским УКХ и ПАО «Ростелеком» в 2016 году. Результаты сделки обсудили на заседании комитета по ЖКХ горсовета Орла.

Как выяснилось, в 2020 году расходы областного центра на освещение, по сравнению с текущим годом, должны значительно увеличиться — с примерно 50 до 75 миллионов рублей.

О том, что контракт не повлёк за собой ожидаемой экономии, заявил и мэр Орла Василий Новиков.

В итоге комитет официально попросил городскую КСП провести проверку. После оглашения её итогов депутаты вернутся к вопросу.

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