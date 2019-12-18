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  3. КСП Орла поставила МУП «ЖРЭП (З)» неутешительный диагноз

КСП Орла поставила МУП «ЖРЭП (З)» неутешительный диагноз

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18.12.2019

Аудиторы рассказали об итогах проверки на специальном заседании в мэрии.

Палата проверяла работу предприятия в период с 1 января по 1 ноября текущего года. Выяснилось, что МУП «ЖРЭП (З)» не располагает окончательными цифрами по собственным долгам по исполнительным листам. При этом предприятие продолжает обрастать новыми задолженностями. Есть существенные претензии и к работе правовой службы.

По мнению КСП, поддержка в виде муниципальной субсидии не даёт должных результатов, хозяйственная деятельность ведётся не рачительно, а доходы предприятия падают на протяжении последних пяти лет. Депутат городского совета Александр Головин, комментируя эту информацию, заявил, что МУП «ЖРЭП (З)» генерирует убыток в 500 тысяч рублей каждый месяц.

Как сообщили в горсовете, мэр Орла Василий Новиков, проводивший заседание,пообещал направить свои рекомендации по данному вопросу главе администрации города Александру Муромскому. Новиков отметил, что важность самого предприятия не вызывает сомнений, однако качество управления им оставляет желать лучшего.

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