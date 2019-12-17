Красный свет привёл орловчанина на больничную койку
17.12.2019
Пешеход попал под машину и получил травмы, пытаясь перейти Комсомольскую улицу Орла на красный сигнал светофора.
ДТП случилось 16 декабря в 21:20 рядом с автовокзалом. Мужчину сбил «Киа Спектра», ехавший со стороны Карачевского переулка в сторону Карачевского шоссе. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД.
Пострадавшего госпитализировали в больницу Семашко. Его личность пока не установлена.
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