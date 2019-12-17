Красный свет привёл орловчанина на больничную койку

Пешеход попал под машину и получил травмы, пытаясь перейти Комсомольскую улицу Орла на красный сигнал светофора.

ДТП случилось 16 декабря в 21:20 рядом с автовокзалом. Мужчину сбил «Киа Спектра», ехавший со стороны Карачевского переулка в сторону Карачевского шоссе. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД.

Пострадавшего госпитализировали в больницу Семашко. Его личность пока не установлена.