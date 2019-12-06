Корреспондента и ведущую телеканала «Первый Областной» Наталью Пехтереву отметили благодарностью Минсельхоза РФ
06.12.2019
Специальный корреспондент и ведущая программы «Актуальное интервью» получила благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Наталью Пехтереву отметили за участие во Всероссийском конкурсе информационно-просветительских проектов на сельскую тематику «Моя земля — Россия». На конкурс сотрудница «Первого Областного» отправляла спецпроекты «Выбор Клауса» и «Гармония Елены Купиной».
Благодарность подписана заместителем Министра сельского хозяйства России Оксаной Лут.
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