Компания, которая строила дом на Бурова, 46, обанкротилась
24.12.2019
Арбитражный суд Орловской области официально признал ООО «Промжилстрой» банкротом по заявлению ФНС РФ и «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства».
Дом в Северном районе Орла должны были сдать в первой половине 2016 года, но этого не произошло по сей день. Тем не менее, компания реализовала 132 так и не достроенных квартиры.
На данный момент в отношении застройщика возбуждено 136 исполнительных производств на общую сумму 18 миллионов 834 тысячи рублей.
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