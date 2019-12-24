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Компания, которая строила дом на Бурова, 46, обанкротилась

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24.12.2019

Арбитражный суд Орловской области официально признал ООО «Промжилстрой» банкротом по заявлению ФНС РФ и «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства».

Дом в Северном районе Орла должны были сдать в первой половине 2016 года, но этого не произошло по сей день. Тем не менее, компания реализовала 132 так и не достроенных квартиры.

На данный момент в отношении застройщика возбуждено 136 исполнительных производств на общую сумму 18 миллионов 834 тысячи рублей.

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