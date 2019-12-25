Клычков выделил средства на обеды для детсадовцев и школьников

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление о распределении субсидий на оплату питания в детсадах и школах региона на общую сумму 183 миллиона 820 тысяч рублей.

62 миллиона 800 тысяч получит областной центр, 21 миллион 100 тысяч — Ливны, по 14 миллионов — Орловский район и Мценск. Также субсидию распределят по ещё 17 муниципальным образованиям.

Средства должны поступить до конца текущего года.