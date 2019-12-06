Клычков рассказал о масштабных сокращениях орловских чиновников

Губернатор Орловской области подвёл промежуточные итоги данной работы в интервью порталу News.ru.

Клычков рассказал, что число органов государственной власти сокращено на 10%, состав органов власти — на 24%, число самих чиновников — на 25%.

Сокращения коснулись и аппарата губернатора Орловской области (количество сотрудников уменьшилось с 32 до 22). Число заместителей губернатора снизилось с 9 до 6.

Завершая тему, Клычков сообщил: «Результат всех манипуляций — общий объём экономии составил более 50 миллионов рублей. Деньги будут направлены в развитие региона».