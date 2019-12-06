Клычков рассказал о масштабных сокращениях орловских чиновников
06.12.2019
Губернатор Орловской области подвёл промежуточные итоги данной работы в интервью порталу News.ru.
Клычков рассказал, что число органов государственной власти сокращено на 10%, состав органов власти — на 24%, число самих чиновников — на 25%.
Сокращения коснулись и аппарата губернатора Орловской области (количество сотрудников уменьшилось с 32 до 22). Число заместителей губернатора снизилось с 9 до 6.
Завершая тему, Клычков сообщил: «Результат всех манипуляций — общий объём экономии составил более 50 миллионов рублей. Деньги будут направлены в развитие региона».
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