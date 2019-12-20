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Орел20.12.2019 Пятница 12:59
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Клычков по итогам пресс-конференции Путина отметил три темы

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20.12.2019

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о своих впечатлениях от ежегодной предновогодней пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Первой темой, отмеченной Клычковым, стала внешняя политика. «Президент дал чётко понять всем, в том числе иностранным коллегам, что Россия имеет взвешенную позицию по защите своих интересов, налаживанию отношений со странами дальнего зарубежья и нашими ближайшими соседями», — подчеркнул губернатор.

Второй момент связан с нацпроектами. Губернатор отметил: «Много было сказано о национальных проектах: коэффициентах, показателях, результативности. Мы видим, что на орловской земле нацпроекты дают возможность более активно в плановом режиме решать многие накопившиеся проблемы в сферах здравоохранения, образования и других. Мы вводим в эксплуатацию новые объекты, закупаем оборудование. Будем и дальше двигаться в этом направлении по решению поставленных задач».

Также Клычков подчеркнул важность поднятого на пресс-конференции вопроса об увековечивании памяти героев Великой Отечественной войны в преддверии празднования 75-летия Победы. В ходе мероприятия Светлана Дробышева, главный редактор издания «Школа. Гимназия. Лицей», попросила президента присвоить орловской разведчице Софье Аракчеевой звание героя России. Владимир Путин пообещал рассмотреть этот вопрос.

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