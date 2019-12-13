Клычков изучил проблемы Лужков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков провёл приём граждан, приуроченный ко Дню конституции России.

Пообщаться с губернатором можно было в региональной администрации. К Клычкову обратились несколько жителей Орла. Они рассказали о своих проблемах: о необходимости обустроить пандус в многоквартирном доме, где живёт инвалид-колясочник, а также о необходимости провести благоустройство и улучшить транспортное сообщение микрорайона Лужки.

По итогам личного приёма губернатор дал необходимые поручения.