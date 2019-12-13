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Орел13.12.2019 Пятница 12:13
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Клычков изучил проблемы Лужков

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13.12.2019

Губернатор Орловской области Андрей Клычков провёл приём граждан, приуроченный ко Дню конституции России.

Пообщаться с губернатором можно было в региональной администрации. К Клычкову обратились несколько жителей Орла. Они рассказали о своих проблемах: о необходимости обустроить пандус в многоквартирном доме, где живёт инвалид-колясочник, а также о необходимости провести благоустройство и улучшить транспортное сообщение микрорайона Лужки.

По итогам личного приёма губернатор дал необходимые поручения.

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