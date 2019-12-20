«Карточный домик» в Орле снесут в следующем году

О таких планах «Орловской городской газете» сообщил первый заместитель главы администрации города Олег Минкин.

Он отметил, что в настоящий момент процесс сноса дома тормозят судебные разбирательства с одним из собственников жилья. Однако они близятся к концу.

Кроме того, Минкин заявил, что существуют компании, заинтересованные в освоении земельного участка, который освободится после сноса здания.