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Орел20.12.2019 Пятница 12:59
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«Карточный домик» в Орле снесут в следующем году

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20.12.2019

О таких планах «Орловской городской газете» сообщил первый заместитель главы администрации города Олег Минкин.

Он отметил, что в настоящий момент процесс сноса дома тормозят судебные разбирательства с одним из собственников жилья. Однако они близятся к концу.

Кроме того, Минкин заявил, что существуют компании, заинтересованные в освоении земельного участка, который освободится после сноса здания.

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