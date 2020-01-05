Капитализация областного Фонда микрофинансирования выросла до полумиллиарда рублей

В минувшем году она увеличилась на 7 миллиардов 800 миллионов.

В 2019 году Фонд предоставил 385 займов на общую сумму 510 миллионов рублей. Средняя процентная ставка составила 7,85% годовых при минимальной ставке 3% годовых.

В минувшем году утверждены новые порядки кредитования в приоритетных отраслях экономики, снижены процентные ставки по кредитам для некоторых категорий предпринимателей, увеличена максимальная сумма кредита на инвестиционные цели. Также впервые введены беззалоговые кредиты.

Особое внимание уделили субъектам малого предпринимательства, планирующим увеличение штатной численности. За год организации, получавшие средства Фонда, создали 184 новых рабочих места.