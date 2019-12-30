К 2024 году до нормативного состояния доведут 82,5% орловских дорог

Об этом в ходе предновогодней пресс-конференции рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В 2019 году... проделана работа по ремонту 100 километров автомобильных дорог. На следующий год показатели снижать не будем», — отметил губернатор.