К 2024 году до нормативного состояния доведут 82,5% орловских дорог
30.12.2019
Об этом в ходе предновогодней пресс-конференции рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
«В 2019 году... проделана работа по ремонту 100 километров автомобильных дорог. На следующий год показатели снижать не будем», — отметил губернатор.
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