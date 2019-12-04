Изменения погоды привели к серьёзному ДТП
04.12.2019
Авария случилась 3 декабря в 7 часов на трассе «Орёл-Ефремов» на 33 километре.
Как сообщает ГИБДД, водитель «Лады» (35-летний мужчина) не отнёсся с должным вниманием к дорожным и метеорологическим условиям. В итоге его машина столкнулась с «Ниссаном Альмера», который ехал навстречу.
В ДТП получила травмы 47-летняя женщина-пассажир иномарки.
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