Изменения погоды привели к серьёзному ДТП

Авария случилась 3 декабря в 7 часов на трассе «Орёл-Ефремов» на 33 километре.

Как сообщает ГИБДД, водитель «Лады» (35-летний мужчина) не отнёсся с должным вниманием к дорожным и метеорологическим условиям. В итоге его машина столкнулась с «Ниссаном Альмера», который ехал навстречу.

В ДТП получила травмы 47-летняя женщина-пассажир иномарки.