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Орел12.12.2019 Четверг 11:50
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Из орловских трамваев и троллейбусов используется только половина

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12.12.2019

МУП «ТТП» выводит на линию лишь 50% подвижного состава. Об этом стало известно на заседании комитета по ЖКХ горсовета Орла.

Причиной является нехватка водителей.

Предприятие находится в затяжном кризисе. «ТТП» должно «Орловском энергосбыту» 52 миллиона рублей.

Сейчас администрация Орла пытается сделать так, чтобы МУП приравняли к «социально значимым» предприятиям. Это позволит снизить тариф на электроэнергию для «ТТП» и частично решить его проблемы.

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