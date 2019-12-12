Из орловских трамваев и троллейбусов используется только половина
12.12.2019
МУП «ТТП» выводит на линию лишь 50% подвижного состава. Об этом стало известно на заседании комитета по ЖКХ горсовета Орла.
Причиной является нехватка водителей.
Предприятие находится в затяжном кризисе. «ТТП» должно «Орловском энергосбыту» 52 миллиона рублей.
Сейчас администрация Орла пытается сделать так, чтобы МУП приравняли к «социально значимым» предприятиям. Это позволит снизить тариф на электроэнергию для «ТТП» и частично решить его проблемы.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58969
Другие новости раздела
12.12.2019
В Орле награды нашли героев
12.12.2019
Стала известна дата губернаторской ёлки
11.12.2019
В Орле раздали ключи от 79 автомобилей
$ USD63.5653(-0.01)12.12
€ EUR70.4558(+0.07)12.12
Наш опрос
В Орле полным ходом идёт установка новогодних ёлок. А какую ёлку Вы поставите у себя дома на новый год?