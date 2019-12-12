Из орловских трамваев и троллейбусов используется только половина

МУП «ТТП» выводит на линию лишь 50% подвижного состава. Об этом стало известно на заседании комитета по ЖКХ горсовета Орла.

Причиной является нехватка водителей.

Предприятие находится в затяжном кризисе. «ТТП» должно «Орловском энергосбыту» 52 миллиона рублей.

Сейчас администрация Орла пытается сделать так, чтобы МУП приравняли к «социально значимым» предприятиям. Это позволит снизить тариф на электроэнергию для «ТТП» и частично решить его проблемы.