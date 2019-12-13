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Орел13.12.2019 Пятница 13:45
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Иван Ургант дважды обратил внимание на орловских «ветеринаров»

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13.12.2019

Речь идёт об ошибке в рекламном баннере, который демонстрировался в Орле на 1-й Посадской и вызвал значительный резонанс.

В программе «Вечерний Ургант» (выходящей на федеральном «Первом канале») ведущий дважды обратился к этому инциденту. В выпуске от 11 декабря Ургант рассказал об ошибке в социальной рекламе в первый раз и вывесил тематическую картинку на своём рабочем ноутбуке, чтобы она напоминала о новости на протяжении всего эфира.

12 декабря Ургант снова вернулся к теме. Он рассказал, что движение «Волонтёры Победы» официально заявило о своей непричастности к данной рекламе и допущенной ошибке.

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