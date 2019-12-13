Иван Ургант дважды обратил внимание на орловских «ветеринаров»

Речь идёт об ошибке в рекламном баннере, который демонстрировался в Орле на 1-й Посадской и вызвал значительный резонанс.

В программе «Вечерний Ургант» (выходящей на федеральном «Первом канале») ведущий дважды обратился к этому инциденту. В выпуске от 11 декабря Ургант рассказал об ошибке в социальной рекламе в первый раз и вывесил тематическую картинку на своём рабочем ноутбуке, чтобы она напоминала о новости на протяжении всего эфира.

12 декабря Ургант снова вернулся к теме. Он рассказал, что движение «Волонтёры Победы» официально заявило о своей непричастности к данной рекламе и допущенной ошибке.