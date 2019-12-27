Иск о признании «ЭкоТек» банкротом оставлен без рассмотрения
27.12.2019
Такое решение принял Арбитражный суд Орловской области.
Иск подавало АО «Орёлгортеплоэнерго» в июле этого года из-за задолженности в размере 12 с половиной миллионов рублей.
Однако в ходе судебных разбирательств истец и ответчик сначала заключили соглашение о взаимозачёте, а затем — о погашении долгов.
В результате иск потерял смысл, так как перестали существовать необходимые условия для начала процедуры банкротства.
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