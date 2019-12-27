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Орел27.12.2019 Пятница 12:30
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Иск о признании «ЭкоТек» банкротом оставлен без рассмотрения

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27.12.2019

Такое решение принял Арбитражный суд Орловской области.

Иск подавало АО «Орёлгортеплоэнерго» в июле этого года из-за задолженности в размере 12 с половиной миллионов рублей.

Однако в ходе судебных разбирательств истец и ответчик сначала заключили соглашение о взаимозачёте, а затем — о погашении долгов.

В результате иск потерял смысл, так как перестали существовать необходимые условия для начала процедуры банкротства.

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