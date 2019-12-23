Информация о назначении Волочковой на Орловщину оказалась «фейком»

Соответствующий телесюжет вышел на федеральном канале «НТВ» в рамках программы «Ты не поверишь!» 22 декабря.

В нём балерину и других «звёзд» шоу-бизнеса попросили прокомментировать слух о её планах занять ответственный пост в руководстве Орловской области.

Сама Волочкова ответила журналистам однозначно. «Это бред сивой кобылы. Есть люди, которые не ищут легких путей, это я, и у нас все всегда бывает с какими-то приключениями, из которых мы выходим. А люди, которые никто, ничто и звать никак, им, конечно, легче воспользоваться именем Волочковой, пропиариться за счёт имени человека», — заявила балерина.