Информация о назначении Волочковой на Орловщину оказалась «фейком»
23.12.2019
Соответствующий телесюжет вышел на федеральном канале «НТВ» в рамках программы «Ты не поверишь!» 22 декабря.
В нём балерину и других «звёзд» шоу-бизнеса попросили прокомментировать слух о её планах занять ответственный пост в руководстве Орловской области.
Сама Волочкова ответила журналистам однозначно. «Это бред сивой кобылы. Есть люди, которые не ищут легких путей, это я, и у нас все всегда бывает с какими-то приключениями, из которых мы выходим. А люди, которые никто, ничто и звать никак, им, конечно, легче воспользоваться именем Волочковой, пропиариться за счёт имени человека», — заявила балерина.
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