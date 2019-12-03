Губернатор ополчился против бюрократии

Андрей Клычков назвал бюрократический подход к решению государственных задач «неприемлемым». Такое заявление прозвучало на сегодняшнем заседании регионального правительства.

Также Клычков отметил, что формальный подход к работе негативно влияет на инвестиционную активность в регионе. Губернатор подчеркнул, что региональная власть не нуждается в сотрудниках, заинтересованных в таких методах ведения государственных дел.