Губернатор ополчился против бюрократии
02.12.2019
Андрей Клычков назвал бюрократический подход к решению государственных задач «неприемлемым». Такое заявление прозвучало на сегодняшнем заседании регионального правительства.
Также Клычков отметил, что формальный подход к работе негативно влияет на инвестиционную активность в регионе. Губернатор подчеркнул, что региональная власть не нуждается в сотрудниках, заинтересованных в таких методах ведения государственных дел.
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