Горсовет Орла рекомендовал мэрии дополнить бюджет на примерно 457 миллионов рублей
11.12.2019
Эти средства предлагается дополнительно направить в социально-культурную сферу в бюджете будущего года. К этому пришли на заседании комитета горсовета по образованию, культуре и социальной политике.
Отмечается, что значительных дополнительных расходов, не включённых в данную сумму, потребуют и выплаты поставщикам питания для детсадов и школ.
Обсуждение проекта бюджета состоялось сегодня.
В пресс-службе горсовета подчеркнули, что главный финансовый документ является социально ориентированным. 72% всех расходов (4 миллиарда 154 миллиона рублей) направляются на образование, культуру и другие социальные статьи.
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