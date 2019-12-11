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Орел11.12.2019 Среда 14:37
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  3. Горсовет Орла рекомендовал мэрии дополнить бюджет на примерно 457 миллионов рублей

Горсовет Орла рекомендовал мэрии дополнить бюджет на примерно 457 миллионов рублей

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11.12.2019

Эти средства предлагается дополнительно направить в социально-культурную сферу в бюджете будущего года. К этому пришли на заседании комитета горсовета по образованию, культуре и социальной политике.

Отмечается, что значительных дополнительных расходов, не включённых в данную сумму, потребуют и выплаты поставщикам питания для детсадов и школ.

Обсуждение проекта бюджета состоялось сегодня.

В пресс-службе горсовета подчеркнули, что главный финансовый документ является социально ориентированным. 72% всех расходов (4 миллиарда 154 миллиона рублей) направляются на образование, культуру и другие социальные статьи.

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